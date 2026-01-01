Vdekja e Nexhat Dacit, reagon Hykmete Bajrami

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka shprehur pikëllimin për ndarjen nga jeta të akademik Nexhat Daci, duke e cilësuar vdekjen e tij humbje të madhe për familjen, miqtë dhe shoqërinë, si dhe duke vlerësuar kontributin e tij në jetën akademike, publike dhe shtetërore të vendit. Postimi i plotë: Më mërziti lajmi për ndarjen nga jeta…

Lajme

01/01/2026 13:24

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka shprehur pikëllimin për ndarjen nga jeta të akademik Nexhat Daci, duke e cilësuar vdekjen e tij humbje të madhe për familjen, miqtë dhe shoqërinë, si dhe duke vlerësuar kontributin e tij në jetën akademike, publike dhe shtetërore të vendit.

Postimi i plotë:

Më mërziti lajmi për ndarjen nga jeta të akademik Nexhat Dacit, ish-kryetar i Kuvendit të Republikës.

Vdekja e tij është humbje e madhe për familjen, miqtë dhe gjithë shoqërinë.

Akademik Nexhat Daci do të mbahet mend dhe do të kujtohet për kontributin e tij në jetën akademike, publike dhe shtetërore të vendit.

Ngushëllimet më të sinqerta familjes Daci, bashkëpunëtorëve dhe të gjithë atyre që e njohën.

I qoftë i lehtë dheu i Kosovës!

Artikuj të ngjashëm

January 1, 2026

Pesë protesta në 2025 në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së në...

Lajme të fundit

Pesë protesta në 2025 në mbrojtje të ish-krerëve...

Meraku për alkool nuk u bie kosovarëve, e...

Festa e Vitit të Ri u kthye në...

Rënie e LDK-së në zgjedhje, Rama përjashton kandidimin për kryetar