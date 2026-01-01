Vdekja e Nexhat Dacit, reagon Hykmete Bajrami
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka shprehur pikëllimin për ndarjen nga jeta të akademik Nexhat Daci, duke e cilësuar vdekjen e tij humbje të madhe për familjen, miqtë dhe shoqërinë, si dhe duke vlerësuar kontributin e tij në jetën akademike, publike dhe shtetërore të vendit.
Postimi i plotë:
Më mërziti lajmi për ndarjen nga jeta të akademik Nexhat Dacit, ish-kryetar i Kuvendit të Republikës.
Vdekja e tij është humbje e madhe për familjen, miqtë dhe gjithë shoqërinë.
Akademik Nexhat Daci do të mbahet mend dhe do të kujtohet për kontributin e tij në jetën akademike, publike dhe shtetërore të vendit.
Ngushëllimet më të sinqerta familjes Daci, bashkëpunëtorëve dhe të gjithë atyre që e njohën.
I qoftë i lehtë dheu i Kosovës!