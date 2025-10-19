Vdekja e Bugajskit, Joseph: Të gjithë atyre që u angazhuan me të për çështjet e Ballkanit do t’u mungojë mendja dhe zëri i tij
Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SHBA, është shprehur i prekur nga vdekja e ekspertit të çështjeve në Ballkan, analistit amerikan Janusz Bugajski.
Joseph tha se mësoi për vdekjen e Bugajskit ndërsa po qëndron në Poloni. Tha se mendja e tij depërtuese dhe zëri i tij konfident do t’u mungojnë të gjithë atyre që “u angazhuan me Januszin për çështjet e Ballkanit”.
“Veçanërisht prekëse që mësoj për ndarjen nga jeta të Janusz Bugajskit ndërsa jam këtu në Poloni. Të gjithëve atyre që u angazhuan me Januszin për çështjet e Ballkanit do t’i mungojnë mendja e tij depërtuese dhe zëri i tij i konfident. Jam shumë i trishtuar që e dëgjoj këtë lajm. Ngushëllime Margaritës dhe familjes Bugajski”, shkroi Joseph në X.
Particularly poignant that I learn of the passing of Janusz Bugajski while here in Poland. All those who engaged with Jansuz on Balkans matters will miss his penetrating mind and confident voice. I am very sad to hear this news. Condolences to Margarita & the Bugajski family.
— Edward P. Joseph (@edwardpjoseph) October 18, 2025