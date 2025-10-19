Vdekja e Bugajskit, Joseph: Të gjithë atyre që u angazhuan me të për çështjet e Ballkanit do t’u mungojë mendja dhe zëri i tij

Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SHBA, është shprehur i prekur nga vdekja e ekspertit të çështjeve në Ballkan, analistit amerikan Janusz Bugajski. Joseph tha se mësoi për vdekjen e Bugajskit ndërsa po qëndron në Poloni. Tha se mendja e tij depërtuese dhe zëri i tij konfident do t’u mungojnë të gjithë atyre…

Lajme

19/10/2025 12:33

Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SHBA, është shprehur i prekur nga vdekja e ekspertit të çështjeve në Ballkan, analistit amerikan Janusz Bugajski.

Joseph tha se mësoi për vdekjen e Bugajskit ndërsa po qëndron në Poloni. Tha se mendja e tij depërtuese dhe zëri i tij konfident do t’u mungojnë të gjithë atyre që “u angazhuan me Januszin për çështjet e Ballkanit”.

“Veçanërisht prekëse që mësoj për ndarjen nga jeta të Janusz Bugajskit ndërsa jam këtu në Poloni. Të gjithëve atyre që u angazhuan me Januszin për çështjet e Ballkanit do t’i mungojnë mendja e tij depërtuese dhe zëri i tij i konfident. Jam shumë i trishtuar që e dëgjoj këtë lajm. Ngushëllime Margaritës dhe familjes Bugajski”, shkroi Joseph në X.

Artikuj të ngjashëm

October 19, 2025

Numërohen votat për kuvendin komunal në Prishtinë- Këta janë 10 më...

October 19, 2025

Zgjedhjet në Maqedoni të Veriut, kjo është komuna që u shënua...

October 19, 2025

​Bastisjet në Zubin Potok dhe Zveçan lidhen me vrasjen e doganierit...

October 19, 2025

Aksioni i Prokurorisë në veri, Elshani jep detaje

October 19, 2025

Vdes regjisori shqiptar, Atdhe Gashi

October 19, 2025

Osmani nga AKI: Rezultati në Çair është determinues për orientimin e...

Lajme të fundit

Numërohen votat për kuvendin komunal në Prishtinë- Këta...

Zgjedhjet në Maqedoni të Veriut, kjo është komuna...

​Bastisjet në Zubin Potok dhe Zveçan lidhen me...

Aksioni i Prokurorisë në veri, Elshani jep detaje