Vdekja e 67-vjeçares në Dragash, deklarohet Prokuroria

Mbrëmë në media është raportuar se gjatë ditës së djeshme, një grua, 67-vjeçare, është gjetur e vdekur në fshatin Kuk të Dragashit.

Lidhur me rastin policia në Prizren është deklaruar se në trupin e gruas janë vërejtur shenja të dhunës.

Ndërkaq për këtë çështje, për lajmi.net është deklaruar zëdhënësja e Prokurorisë në Prizren, Fitore Mehmeti.

Mehmeti ka bërë të ditur se është urdhëruar që trupi i pajetë i viktimës të dërgohet për kryerje të obduksionit në IML në Prishtinë.

“Lidhur me rastin, prokurori kujdestar ka ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore, dhe ka urdhëruar që trupi i pajetë i viktimës me urgjencë të dërgohet për kryerje të obduksionit në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) në Prishtinë, për të kuptuar shkakun e vdekjes. Pas raportit të IML-së, dhe konstatimit të tyre do të veprohet më tutje. Po ashtu, prokurori ka autorizuar policinë për ndërmarrjen e veprimeve të tjera hetimore. Rrjedhimisht, rasti është nën hetime.”, ka njoftuar Mehmeti.

Mbrëmë zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi ka njoftuar se viktima ka pasur rast të dhunës në familje, ka ngritur dyshimet se vdekja mund të jetë për këtë arsyeje e dyshimtë./Lajmi.net/