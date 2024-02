Vdekja e 26-vjeçarit në aksident: Familja e viktimës ia fal gjakun familjes së vozitëses

Familjarët e 26-vjeçarit, Shkumbin Hebibaj, që mbeti i vdekur si pasojë e aksidentit në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë sot ia kanë falur gjakun familjes së të dyshuarës që ka shkaktuar aksidentin.

Në pamjet nga ceremonia mortore, shihet se në prezencë të shehut familja Habibaj ia fali gjakun familjes Kllokoqi-Berisha.

“Ky gjak familjes Kllokoqi-Berisha iu fal sot, mos me e çu më gat, e para se me falë xhenazen e djalit. Veç me ia bë hallall, pa ja jep doren. Në prezencën e burrave këtë punë me ia lënë në dorë të Zotit, por jo na me u marrë me atë punë”, ka thënë shehu prezent, sipas pamjeve të publikuara nga insajderi.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka parashtruar kërkesë në Gjykatën kompetente për caktimin e masës së sigurisë ndaj Y.Berisha, e cila dyshohet se shkaktoi aksidentin e rëndë në rrugën ‘Agim Ramadani’, ku si pasojë humbi jetën 26-vjeçari.