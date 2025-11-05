Vdekja e 25 vjeçares nga Kosova në Tetovë – Viktima është S.D. nga Gjakova – çfarë u gjet në vendin e ngjarjes?

Është gjetur pa shenja jete trupi i një 25-vjeçare nga Kosova, që supozohet të jetë studente në Tetovë. Burime nga Policia bëjnë me dije për Alsat.mk, se 25-vjeçarja që u gjet e vdekur është S.D nga Gjakova. Sipas po këtyre burimeve, ajo ka rënë nga një objekt në ndërtim e sipër, derisa në vendin e…

Lajme

05/11/2025 22:36

Është gjetur pa shenja jete trupi i një 25-vjeçare nga Kosova, që supozohet të jetë studente në Tetovë.

Burime nga Policia bëjnë me dije për Alsat.mk, se 25-vjeçarja që u gjet e vdekur është S.D nga Gjakova.

Sipas po këtyre burimeve, ajo ka rënë nga një objekt në ndërtim e sipër, derisa në vendin e ngjarjes janë gjetur disa barna.

E ndjera ishte studente në master, ndërkaq bëhet me dije se organet e rendit janë në kërkim se a ka persona të tjerë të përfshirë.

