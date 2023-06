Vazhdon ‘telenovela’ Mbappe, presidenti i Realit konfirmon interesimin për francezin Kylian Mbappe do të përfundojë në Real Madrid, pretendon presidenti i ‘Los Blancos’, Florentino Perez, por nuk do të realizohet për verën e vitit 2023. Gjigantët e La Ligës kanë qenë duke e ndjekur sulmuesin francez për disa kohë, me interes të shprehur fillimisht pas përparimit të tij në Monaco. Paris Saint-Germain fitoi garën për…