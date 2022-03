Vazhdon të alarmojë Kurti për çështjen e sigurisë në Kosovë, kësaj radhe i drejtohet Borrellit

Ai ka vazhduar të alarmojë se situatë e njëjtë si me Ukrainën mund të ngjajë edhe në rajon, shkruan Lajmi.net.

Ndaj, sipas tij, Borrelli nuk duhet ta injorojë luftën hibride të Rusisë.

“Ne kemi një luftë në Evropë. Sanksionet kundër Rusisë janë minimumi që mund të bëjmë”, ka shkruar shefi i qeverisë në rrjetin social “Twitter”.

“Kërkova nga Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punë të Jashtme dhe Politika të Sigurisë, më shumë vëmendje drejt Ballkanit Perëndimor si dhe të mos injorojë luftën hibride të Rusisë në rajonin tonë”.

We have a war in Europe. Sanctions against Russia are the bare minimum we can do. I asked EUHR @JosepBorrellF @AntalyaDF for more attention on WB6 and not to ignore the Russian proxies and hybrid war in our region. pic.twitter.com/08sNA5Ui1S

