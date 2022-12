Vazhdon Shota: Xhuli ka shkuar nëpër hoxhallarë për ta siguruar finalen, bëj be në Zot se është e rrezikshme Shota ditën e sotme e ka nisur fuqishëm teksa u zbulon banorëve mendimet e saj. Ajo ditën e nisi me akuza mbi Xhulin, shkruan lajmi.net. Shota u shpreh se Xhuli ka vizituar hoxhallarët me qëllim të sigurimit të finales. “Sikur ‘sehirbaze’ që bën ‘sehire’ krejt shtëpinë rrëmujë. Mos ka shkuar tek hoxha e na ka…