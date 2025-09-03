Vazhdon shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër – Kosovë, tifozët dardanë ftohen të mbështesin ekipin

Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë të ditur se vazhdon shitja online e biletave për sektorin e tifozëve të Kosovës për ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës 2026, ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës. Përballja do të zhvillohet më 5 shtator në stadiumin “St. Jakob Park” në Bazel, dhe të gjithë të interesuarit ende kanë mundësi…

Sport

03/09/2025 18:06

Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë të ditur se vazhdon shitja online e biletave për sektorin e tifozëve të Kosovës për ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës 2026, ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës.

Përballja do të zhvillohet më 5 shtator në stadiumin “St. Jakob Park” në Bazel, dhe të gjithë të interesuarit ende kanë mundësi të sigurojnë vendin e tyre për të ndjekur nga afër ekipin kombëtar dardan, raporton lajmi.net

“Mos e humb rastin, eja dhe mbështete Kombëtaren dardane nga afër!” – thuhet në njoftimin e FFK-së, e cila inkurajon diasporën dhe tifozët që të krijojnë një atmosferë sa më të zjarrtë në mbështetje të Kosovës./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2025

Thyhet rekordi i shpenzimeve të transferimeve, FIFA publikon detaje nga merkato...

September 3, 2025

Mërgim Vojvoda para ndeshjes me “Helvetikët”: Gati për tri pikë

September 3, 2025

​Ujkani: Zhegrova është gati për Juventusin

September 3, 2025

​Caktohet gjyqtari i ndeshjes Zvicër-Kosovë

September 3, 2025

​Ylli i Zvicrës ka një mesazh për Avdullahun para sfidës me Kosovën

September 3, 2025

​Napoli e përjashton Lukakun nga lista e Championsit

Lajme të fundit

​EUFOR paralajmëron stërvitje ushtarake në Bosnjë e Hercegovinë

Fundoset jahti luksoz në Turqi, pronari dhe ekuipazhi hidhen në det

Pamje të rënda: Momenti kritik kur 24 vjeçarja...

Berisha: Kryetari i Kuvendit është aksidental, nuk plotëson...