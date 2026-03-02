Vazhdon procesi gjyqësor ndaj Nagip Krasniqit

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, do të vazhdojë procesi gjyqësor ndaj ish–kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi. Ai akuzohet për dëmtim të buxheti të shtetit rreth 37 milionë euro. Të enjten është dëgjuar dëshmitarja Arjeta Saraqi, e cila deklaroi se riparimi  kaldajës së bllokut A5 të Temocentralit do duhej të bëhej diku…

Lajme

02/03/2026 08:43

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, do të vazhdojë procesi gjyqësor ndaj ishkryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi.

Ai akuzohet për dëmtim të buxheti të shtetit rreth 37 milionë euro. Të enjten është dëgjuar dëshmitarja Arjeta Saraqi, e cila deklaroi se riparimi  kaldajës së bllokut A5 të Temocentralit do duhej të bëhej diku në maj të vitit 2022, por kontrata nuk ishte realizuar ngase ishte shkëputur.

Dëshmitarja Saraqi në këtë seancë ka dhënë detaje kryesisht për riparimin e kaldajës së bllokut A5 të Termocentralit, derisa theksoi se atëkohë mbante pozitën e shefes së kabinetit të ish-kryeshefit Krasniqi.

Dëshmitarja deklaroi se disa nga detyrat dhe përgjegjësitë e saj ishin pranimi, dorëzimi, plotësimi dhe ndërlidhja e të gjitha kërkesave dhe detyrave që janë marrë nga departamentet e brendshme dhe nga palët. Ajo theksoi se edhe aktivitetet e prokurimit kishin kaluar përmes detyrave të saj për përcjellje tek kryeshefi.

Seanca e sotme nis nga ora 09:30 minuta.

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Peleshi sot në Kosovë, takon edhe Osmanin e Kurtin

March 2, 2026

FSK hap konkurs për 320 ushtarë të rinj, ekspertët: Zgjerimi, investim...

March 2, 2026

Sulmet ndaj anijeve rrezikojnë furnizimin global me naftë

March 2, 2026

Dhjetëra të vrarë nga sulmet izraelite në Liban

March 1, 2026

Mbi 1.000 objektiva iraniane të goditura në 24 orët e para të operacionit

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Peleshi sot në Kosovë, takon edhe Osmanin e Kurtin

​“Finalissima” Spanjë–Argjentinë në rrezik pas tensioneve ushtarake në...

FSK hap konkurs për 320 ushtarë të rinj,...

Sulmet ndaj anijeve rrezikojnë furnizimin global me naftë