Vazhdon përplasja verbale, Policia e Kosovës arrin tek zyrat e ZRrE-së

Me këtë rast Molliqaj dhe anëtarët e tjerë të PSD-së kanë kërkuar përgjigje të shumta nga drejtori i Bordit të ZRRE-së, Ymer Fejzullahu.

Me këtë rast pati një konfrontim në mes të dy palëve.

Tashmë në zyrat e ZRRE-së kanë arritur edhe njësitë policore, të cilët po kujdesen që të mos agravojë situata, transmeton lajmi.net.

“Ne kemi ardhë me e kërku publikimin e vendimit të ZRRE-së”, i tha Molliqaj zyrtarit policor.

Polici kërkoi që të mos pengohen anëtarët e bordit të ZRRE-së dhe të gjendet një rrugë zyrtare e komunikimit.

“Jo na jemi ardhë me i pengu këta”, i tha Molliqaj zyrtarit policor.

Zyrtari policor më pas hyri në dhomën ku po qëndronin anëtarët e bordit të ZRRe-së për të biseduar me ta. Kjo s’i pëlqeu Molliqajt. Për të, ky veprim konfirmon se Kosova nuk është vend demokratik.

“Policia hyn dhe negocion me këta të ZRRE-së për raportin, a po ua jep apo jo? Pra veç shikoni absurditetin që po ndodhë. Në koftë vend demokratik, e nëse policia po kryen aktivitetit në demokraci atëherë ne s’po flasim më. Pra policia u fut në një diskutim politik, e pasi të marrim vendimin me ZRRE-ne kanë me vepru ndaj meje. Pra ky është shteti, ZRRE në takim me policinë. Kjo s’është as zgjedhje institucionale as veprime demokratike nuk janë”, shtoi Molliqaj./Lajmi.net/