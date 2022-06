Vazhdon përplasja: Avdyli i reagon Isa Mustafës pasi ky e quajti “jashtëqitje”

Ka vazhduar edhe më tej përplasja mes ish-kryetarit të LDK-së, Isa Mustafa si dhe deputetit të Vetëvendosjes, Haxhi Avdyli, e cila nisi me një postim të ish-kryeministrit për heqjen e vizave ku sulmonte presidenten Osmani, e më pas me një reagim të Avdylit ku e fajësonte Mustafën për shumë procese, duke e quajtur "pensionist idhnak".

Më herët gjatë kësaj nate, në një deklaratë të dhënë për lajmi.net, Mustafa iu kundërpërgjigj Avdylit duke e krahasuar me “jashtëqitje”, dhe duke refuzuar të merret me deklaratat e tij.

“Me u marrë me Haxhi Avdylin është si me u marrë me jashtëqitjet”, deklaroi ai për lajmi.net.

E ndaj së njëjtës deklaratë ka reaguar sërish Avdyli. Ky i fundit ka thënë se nuk do të lëshohet në fyerje personale, ndonëse në statusin paraprak të tij e quajti Mustafën “pensioner idhnak”.

Avdyli thotë se ndjen keqardhje për fjalorin e Avdylit.

Postimi i plotë i Avdylit:

Isa më paska quajtur jashtëqitje.

Unë debatin politik e mospajtimet do i mbaj në nivelin e debatit politik e asnjeherë sdo lëshohem në fyerje të ulëta personale.

Vetëm shprehi keqardhje për fjalorin e tij.

Poashtu ndjehem mirë që këtë lloj politikani me këso mendësie tashmë qytetari e ka dërguar në penzion e harresë historike. /Lajmi.net/