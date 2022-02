Vazhdon përkrahja financiare e SHBA-së ndaj Ukrainës, kaq milionë ndajnë për ushtrinë atje

“Sot, ndërsa Ukraina lufton me guxim dhe krenari kundër sulmit brutal të Rusisë, unë kam autorizuar, në përputhje me një delegacion nga Presidenti, një tërheqje të tretë të paprecedentë presidenciale deri në 350 milionë dollarë për mbështetje të menjëhershme për mbrojtjen e Ukrainës”, tha Blinken në një deklaratë me shkrim, raporton CNN, përcjell lajmi.net.

“Kjo paketë do të përfshijë ndihmë të mëtejshme të mjeteve ushtarake vdekjeprurëse për të ndihmuar Ukrainën të adresojë kërcënimet ajrore dhe të tjera me të cilat po përballet tani. Është një tjetër sinjal i qartë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me popullin e Ukrainës teksa mbrojnë kombin e tyre sovran”, shtoi ai.

Siç ka raportuar CNN, Presidenti Joe Biden e udhëzoi Blinken të ndajë deri në 350 milionë dollarë në mbështetje të menjëhershme për mbrojtjen e Ukrainës, sipas një memo të lëshuar nga Shtëpia e Bardhë të premten.

Kjo është ndarja e tretë e parave e SHBA-së në Ukrainë. Shumat e mëparshme kanë qenë 60 milionë dhe 250 milionë dollarë. /Lajmi.net/