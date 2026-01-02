Vazhdon numërimi i votave nga jashtë Kosovës, KQZ jep detaje
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve nga votimi jashtë Kosovës.
Në postimin e KQZ’së, bëhet e ditur se deri në orën 21:00 janë numëruar 21 nga 40 vendvotimet e përfaqësive diplomatike.
Postimi:
Aktivitetet në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR)
Në QNR është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht nga 29 përfaqësitë diplomatike.
Deri më tani (e premte, 2 janar 2026, ora 21:00) janë numëruar 21 nga 40 vendvotimet e përfaqësitë diplomatike.
Më 27 dhjetor 2025, votimi u zhvillua në 29 përfaqësi diplomatike, në 18 shtete të ndryshme. Nga 19,187 shtetas të regjistruar, kanë votuar 16,165, apo 84.24%.
Këto fletëvotime janë në proces numërimi.