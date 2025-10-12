Vazhdon numërimi i votave- ja si qëndron rezultati në Prishtinë
Komisioni Qendror Zgjedhor po vazhdon me publikimin e të dhënave sa i përket numërimit të votave deri më tani.
Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ-ja deri tani në komunën e Prishtinës janë numëruar 11.20% të votave, apo mbi 222 mijë vota.
Sipas këtyre rezultateve del që Përparim Rama po prinë me 34.7 për qind të votave, kurse Hajrullah Çeku ka 32.82%.
Uran Ismaili i PDK-së ka 27.35% dhe Bekë Berisha 3.12%.
Kurse Besa Shahini e PSD-së ka 1.50% të votave./Lajmi.net/