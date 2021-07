Vazhdon në Prishtinë shitja e biletave për ndeshjen mes Dritës dhe Feyenoordit

Skuadra e Dritës dhe ajo e Feyenoordit do të ballafaqohet sonte nga ora 21:00 në kuadër të Ligës së Konferencës, shkruan lajmi.net.

Në ndërkohë po vazhdon shitja e biletave, tani lokacioni i shitjes së tyre është bartur në Prishtinë tek stadiumi ku edhe zhvillohet kjo ndeshje “Fadil Vokrri”.

Biletat do të dalin në shitje nga ora 14:00, ndërsa Për t’u paisur me biletë, të interesuarit duhet të kenë me vete njëdokument identifikimi, dhe biletat do të jenë të personalizuara.

Skuadra e Dritës synon të bëjë befasi sonte dhe të nxjerr një rezultat pozitiv, gjë që nuk do të jetë aspak e lehtë duke marrë parasysh forcën që ka gjiganti holandez. /Lajmi.net/