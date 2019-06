Vazhdon moti i nxehtë në Kosovë, këto janë temperaturat për dy ditët e ardhshme

Kështu ka njoftuar Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës përmes një komunikate për media, shkruan lajmi.net.

“Fushat me presion të lartë atmosferik që kanë përfshirë Gadishullin e Ballkanit do të jenë të qëndrueshme gjatë këtyre dy ditëve, duke krijuar kushte për mot me diell dhe re të shpërndara. Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 15-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 29-33 gradë Celsius”, thuhet në komunikatë.

IHMK njofton se pjesa jugore e kontinentit dhe jugperëndimore do të mbetet nën ndikimin e masave të fuqishme të ajrit afrikan, të cilat do të ndikojnë që merkuri në termometër të regjistrojë vlera mbi 40 gradë Celsius.

Kjo situatë termike do të zgjasë 4-6 ditë.

Te ne temperaturat do të rriten pas 3-4 korrikut. Sa i përket fushave barike, ato janë dhe do të mbeten të larta, për disa milibar mbi vlerat e normales. /Lajmi.net/