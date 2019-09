Vazhdon “lufta” e ashpër Kurti-Veseli në Facebook, Vjosa del nga loja

Pyetja është:

Cili është kandidati i duhur për kryeministër të ardhshëm?

Për pak orë në votim kanë marrë pjesë rrethe 4000 votues në Facebook, ku Albin Kurti prinë me 1400 vota, kurse Kadri Veseli ka 1300 vota.

Vjosa Osmani ka mbet mbrapa me vota me 765 vota, Haradinaj me 218 dhe Fatmir Limaj 81 vota (gjendja momentale e votimit të deritanishëm)

linku: https://www.facebook.com/events/452622788678538/permalink/452645282009622?sfns=mo

Një votim i ngjashëm është duke vazhduar deri më 4 tetor edhe në faqen e KosovaPress-it ( www.kosovapress.com) .

Ne anketë Kadri Veseli prinë me 52% apo 325.589 vota, Albin Kurti me 279033 Vota apo 44% dhe Vjosa Osmani merr vetëm 23273 vota apo 4%.

Ramush Haradinaj merre 2458 Vota apo 0% dhe Fatmir Limaj 1012 Vota apo.

ndersa per nuk e di kane votuar 651 Vota, 0% .

Anketa ne KosovaPress ka marre rreth 650.000 vota deri me tani.

Anketat vazhdojne deri me 4 tetore ne oren 12.00.