Vazhdon kriza te Barca, Messi nuk paraqitet as në stërvitje

Gjashtë herë fituesi i Topit të Artë nuk është paraqitur as në seancën e parë stërvitore të epokës Ronald Koeman, që ishte planifikuar për ditën e hënë nga ora 17:30.

Messi nuk ishte paraqitur as dje në testimet për COVID-19, që e gjithë skuadra e Barcelonës kishte për t’i bërë.

Argjentinasi me këto veprime, vazhdon të mbaj të hapur “luftën” me Barcelonën, duke kërkuar largimin, e për të nënshkruar me njërën nga skuadrat e interesuara për të, si Manchester City, Inter apo PSG.

Në anën tjetër, Barcelona ende nuk ka lëshuar ndonjë komunikatë për të sqaruar situatën e Messit dhe arsyetimin për mos përgjigjen e tij ndaj klubit.