Vazhdon greva e punëtorëve teknik në UP, flet kryetari i sindikatës Jusuf Azemi

Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, ka bërë të ditur se po vazhdon greva e punëtorëve teknikë të Universitetit të Prishtinës, ndërsa greva në Qendrën Studentore ka përfunduar pas vendimit për rritjen e pagave.

Në një postim në Facebook, Azemi ka shkruar se rritja e pagave për punëtorët teknikë në Qendrën Studentore do të fillojë menjëherë.

“Të gjithë punëtorët unanimisht votuan për fillimin e punës dhe nga ora 10 gjithçka është normale”, ka shkruar ai.

Azmi ka thënë se greva në UP po vazhdon greva pa asnjë sinjal se ajo do të përfundojë së shpejti.

“Tani punëtorët po dërgohen në spital dhe kryesisht janë me tension të lartë. Qarkullojnë lajme jozyrtare se për ditët në grevë nuk do të paguhemi. Ne ju bëjmë me dije se çdo shkelje e ligjit mbi grevat nga ana juaj neve na e imponon që të radikalizohemi e që ne nuk e dëshirojmë”, ka shkruar Azemi.