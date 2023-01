Vazhdon diskutimi për Asociacionin, marrin pjesë përfaqësues të institucioneve e të partive politike

Në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë po diskutohet çështja e Asociacionit ku pjesëmarrës janë përfaqësues të institucioneve dhe partive politike në vend.

Diskutimi po zhvillohet pa media dhe vjen pas ftesës që ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier u ka bërë përfaqësuesve të shoqërisë civile si dhe politikanëve.

Në këtë takim po marrin pjesë Bekim Vela nga Presidenca, Ilir Kërçeli nga Kuvendi, Luan Dalipi nga Zyra e Kryeministrit si dhe ministrat Arben Vitia, Arbërie Nagavci, Emilija Rexhepi dhe Nenad Rashiq.

Kurse nga opozita po merr pjesë Lutfi Haziri nga radhët e LDK-së, Ardian Gjini (AAK), përfaqësues të PDK-së dhe nga Shoqëria Civile.

Diskutimi për Asociacionin pritet të zgjasë deri në ora 12:00, ndërsa nuk dihet a do të ketë deklaratë për media.

Për Asociacionin është diskutuar edhe dje në Prishtinë.

Organizata gjermane, Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) në partneritet me Institutin Evropian për Paqe (EIP) ka publikuar një draft-statut të Asocaciacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë.

Aty u tha se drafti është hartuar në përputhje me Kushtetutën e Republikës se Kosovës.

Sipas draftit, asociacioni do të ketë simbolet e veta të dizajnuara nga bordi i asociacionit ne përputhje me ligjet dhe me Kushtetutën e Kosovës.