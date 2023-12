Vazhdon avazi famëkeq: Mbi 2 mijë e 100 raste të dhunës në familje në Kosovë për një vit

Dhuna në familje është një fenomen i vjetër në shoqëri, e cila mund të haset kudo në botë, prek gjithë shoqërinë njerëzore dhe është e shtrirë në të gjitha nivelet sociale, ku nuk bënë përjashtim as Kosova.

Dhuna është mjaftë specifike dhe paraqitet në forma të ndryshme, prandaj është e nevojshme që të trajtohet në mënyrë të veçantë dhe me shumë seriozitet nga institucionet përkatëse.

E gjatë vitit që lamë pas në Kosovë janë raportuar 2186 raste të dhunës në familje.

Kjo bazuar në një përgjigje të dhënë për lajmi.net nga Policia e Kosovës.

Theksojmë se me qëllim të evidentimit të rasteve të dhunës, nga marsi i vitit 2020, Ministria e Drejtësisë ka në pronësi databazën për evidentimin e rasteve të dhunës në familje, e cila në të kaluarën është mbështetur nga zyra e BE-së në Kosovë, dhe implementuar nga zyra e UN Women në Kosovë.

Ky sistem është krijuar që të funksionojë si bazë e integruar e të dhënave nga 6 institucione që ofrojnë shërbime në rastet e dhunës në familje, siç janë:Policia, Prokuroritë, Gjykatat, Qendrat për Punë Sociale, Mbrojtësit e viktimave dhe Strehimoret.

Sipas statistikave numri më i madh i rasteve të raportuara është në Prishtinë me 719.

Qytetet tjera: Gjilani me 215 raste, Ferizaj me 212, Gjakova me 217, Peja me 294 raste, Prizren 290 raste, Mitrovicë 239 raste./Lajmi.net/