Vazhdon “afërsia” e Kurtit me britanikët, në Londër për vizitën e tretë zyrtare Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka dhënë detaje për vizitën e tij në Londër, ku u takua me zyrtarë të lartë britanikë. Po ashtu ka treguar se gjatë qëndrimit atje mori lajmin për lirimin e policëve kosovarë të kidnapuar nga Serbia, të cilët thotë se do t’i vizitojë nesër. Përmes një postimi në ‘Facebook’, Kurti…