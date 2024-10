Vazhdojnë vizitat e Kurtit: Sonte pritet të takohet me mërgimtarët në Paris Kurti sonte takohet me mërgimtarët në Paris Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, sonte do të takohet me mërgatën në Francë. Në njoftim janë bërë të ditura detaje rreth orës dhe vendit ku ai do të zhvillojë takimin. Lajmin e ka bërë të ditur vet zëdhënësi i Vetëvendosjes, Arlind Manxhuka. Fundjavën e kaluar Kurti zhvilloi takime…