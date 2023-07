Vazhdojnë tryezat e AAK-së, nesër organizohet tryezë me ekonomistë e bizneset e sektorit privat

Në kuadër të tryezave për të diskutuar lidhur me situatën në vend, AAK-ja nesër organizon tryezën e radhës.

Njoftimi i plotë i AAK-së

Të nderuara media,

Grupi Parlamentar i AAK-së, në kuadër të ciklit të diskutimeve lidhur me gjendjen e rëndë në vend, organizon tryezë diskutimi me përfaqësues nga ekonomia, me bizneset e sektorit privat si punëdhënësit më të mëdhenj në vend. Tryeza mbahet nesër, më datë 31 korrik, në ora 11:00, në sallën nr. 506 në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Ftoheni ta ndiqni këtë ngjarje.