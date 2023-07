​Vazhdojnë përplasjet e pozitës dhe opozitës në Komision, dështon mbledhja ku do të diskutohej për Klan Kosovën Në mungesë të kuorumit ka dështuar mbledhja e Komisionit për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, ku do të raportonte Komisioni i Pavarur për Media dhe bordi i ARBK-së në lidhje me çështjen e Klan Kosovës. Komisioni parlamentar nuk kishte votat e mjaftueshme për të miratuar rendin e ditës, pasi deputetët opozitarë nuk…