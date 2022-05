Vazhdojnë përleshjet në mes të policisë dhe fansave të Liverpoolit jashtë stadiumit

Në bazë të videove të fundit që qarkullojnë në rrjetet sociale, shihet se policia ende nuk e ka vendosur rendin. Akoma ka tifozë të revoltuar të “Të Kuqve” që tentojnë të futen në stadium.

Policia, në tentim për ta qetësuar situatën, është duke e përdorur forcën, pasi tifozët në fjalë po e vazhdojnë rezistencën.

Liverpool fans being attacked by French police tonight in Paris pic.twitter.com/CPKX5BZ8VP

— Football Fights (@footbalIfights) May 28, 2022