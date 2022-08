Vazhdojnë ndeshjet në ligat evropiane Sot vazhdojnë ndeshjet në pesë ligat e mëdha evropiane. Me fillim nga ora 15:00 Chelsea do të jetë mysafir i Leeds United në kuadër të xhiros së tretë në ligën angleze. Në orën 17:30 Newcastle United është nikoqirë i kampionit të Premier Ligës, Manchester City. Ndeshje të tjera vijojnë edhe në Serie A, me Napolin…