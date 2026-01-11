Vazhdojnë kolonat e gjata në rrugën Komoran-Prishtinë

Rruga Komoran-Prishtinë, vazhdon të jetë e vështirë për t’u kaluar. Kjo, për shkak të kolonave të gjata që po vazhdojnë tash e disa orë. Në këtë rrugë, qytetarët që kanë kaluar kanë mbetur për orë të gjata. E gjithë kjo kolonë është shkaktuar si pasojë e një segmenti rrugor të mbushur me ujë, e i…

Lajme

11/01/2026 19:49

Rruga Komoran-Prishtinë, vazhdon të jetë e vështirë për t’u kaluar. Kjo, për shkak të kolonave të gjata që po vazhdojnë tash e disa orë.

Në këtë rrugë, qytetarët që kanë kaluar kanë mbetur për orë të gjata.

E gjithë kjo kolonë është shkaktuar si pasojë e një segmenti rrugor të mbushur me ujë, e i cili ishte vështirë i kalueshëm.

Fotografi:

