Vazhdojnë kolonat e gjata në rrugën Komoran-Prishtinë
Rruga Komoran-Prishtinë, vazhdon të jetë e vështirë për t’u kaluar. Kjo, për shkak të kolonave të gjata që po vazhdojnë tash e disa orë.
Në këtë rrugë, qytetarët që kanë kaluar kanë mbetur për orë të gjata.
E gjithë kjo kolonë është shkaktuar si pasojë e një segmenti rrugor të mbushur me ujë, e i cili ishte vështirë i kalueshëm.
Fotografi: