Vazhdojnë kërkimet për të riun nga Tropoja Florjan Tabakun

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka filluar sërish operacionin për gjetjen e Florjan Tabakut nga Tropoja e Shqipërisë, person me nevoja të veçanta, i cili është raportuar i zhdukur më 20 tetor në Kosovë. Postimi i plotë: Sot, më 23.10.2025, Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim (SHKKSH), në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Ushtrinë e…

Lajme

23/10/2025 23:51

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka filluar sërish operacionin për gjetjen e Florjan Tabakut nga Tropoja e Shqipërisë, person me nevoja të veçanta, i cili është raportuar i zhdukur më 20 tetor në Kosovë.

Postimi i plotë:

Sot, më 23.10.2025, Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim (SHKKSH), në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Ushtrinë e Kosovës, është duke zhvilluar një operacion kërkim-shpëtimi në rajonin e Gjakovës për gjetjen e personit Florijan Tabaku nga Tropoja, person me nevoja të veçanta, i cili ishte raportuar i zhdukur që nga 20.10.2025 në territorin e Kosovës.

KËRKIMET VAZHDOJNË DERI NË NJË NJOFTIM TË RRADHËS!

 

 

Ekipet e angazhuara kanë zhvilluar kërkime intensive në terren të vështirë dhe kushte atmosferike të ftohta, duke demonstruar bashkëpunim dhe përkushtim të lartë profesional.

Artikuj të ngjashëm

October 23, 2025

Spiropali falënderon Izraelin për njohjen e Kosovës

October 23, 2025

Parashikimi i motit për të premten: Vranësira dhe intervale dielli, deri...

October 23, 2025

LDK dhe AAK i thonë “jo” Kurtit: Asnjë votë për formimin e qeverisë

Lajme të fundit

Fero i kërkon falje Arbenitës për fjalët që...

Spiropali falënderon Izraelin për njohjen e Kosovës

Parashikimi i motit për të premten: Vranësira dhe...

LDK dhe AAK i thonë “jo” Kurtit: Asnjë votë për formimin e qeverisë