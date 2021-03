Vazhdojnë homazhet në nderim të aktorit Rasim Thaçi – Cima

Familja e humoristit, Rasim Thaçi kanë njoftuar se për shkak të rrezikut nga infektimi me COVID-19 kanë vendosur që të mos mbajnë të pamet në shtëpi, shkruan lajmi.net.

Përmes një postimi në faqen zyrtare të aktorit në Facebook, familja e aktorit të ndjerë njoftojnë po ashtu se homazhet tek Teatri Kombëtar do të vazhdojnë deri të hënën. Homazhet do të bëhen në orën 11:00.

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, bashkë me një pjesë të stafit të MKRS-së dhe me drejtuesit e institucioneve shtetërore të kulturës do të bëjnë homazhe para Teatrit Kombëtar të Kosovës, për ta nderuar figurën e tij.

Ndryshe, humoristi Rasim Thaçi-Cima ndërroi jetë të premten në moshën 71 vjeçare./Lajmi.net/