Vazhdojnë gërmimet në Rahovec, gjenden mbetje mortore të një tjetër personi
Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur (KQPZh) ka njoftuar se gërmimet vlerësuese në lokacionin “Përzhina”, në Rahovec, kanë vazhduar edhe gjatë ditës së sotme. Sipas njoftimit nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, gjatë pasdites janë gjetur dhe zhvarrosur mbetje mortore që i përkasin një individi. Ndërkohë, një ditë më parë janë gjetur mbetje mortore…
Lajme
Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur (KQPZh) ka njoftuar se gërmimet vlerësuese në lokacionin “Përzhina”, në Rahovec, kanë vazhduar edhe gjatë ditës së sotme.
Sipas njoftimit nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, gjatë pasdites janë gjetur dhe zhvarrosur mbetje mortore që i përkasin një individi.
Ndërkohë, një ditë më parë janë gjetur mbetje mortore të një individi tjetër, ndërsa në ditën e parë të gërmimeve janë identifikuar dy pjesë kockore.
Mbetjet mortore të zhvarrosura, që potencialisht mund t’u përkasin viktimave të luftës ende në Listën e Personave të Zhdukur, janë dërguar për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore, në përputhje me procedurat ligjore dhe standardet forenzike.
KQPZh ka bërë të ditur se, në bashkëpunim me institucionet përkatëse, do të vazhdojë aktivitetet kërkimore dhe do ta informojë opinionin publik në mënyrë të rregullt dhe transparente, duke vepruar me ndjeshmëri të plotë ndaj familjeve të personave të zhdukur.