Vazhdojnë debatet, Kiara-Luizit: Kiarën që kishe nuk e ke Debatet mes Luizit dhe Kiarës kanë vazhduar pak para gjumit. Ishte Kiara ajo e cila u tregua e ashpër me Luizin, shkruan lajmi.net. View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip) Ajo u shpreh e zhgënjyer nga Luizi, pasi ky i fundit nuk i ka kërkuar…