Vasfije Krasniqi me mesazh emocional: S’dua varrim tradicional, as ceremoni e foto në rrjete sociale kur të vdes

Ish-deputetja, Vasfije Krasniqi, ka ndarë një mesazh emocional në llogarinë e saj në Facebook. E njohur si gruaja që doli publikisht për të rrëfyer tmerrin e përjetuar nga dhuna seksuale gjatë luftë së fundit në Kosovë, Vasfija ka një mesazh për të gjithë: s’dëshiron varrim tradicional e as të pame, në ditën kur të vdesë.…

28/11/2025 22:48

Ish-deputetja, Vasfije Krasniqi, ka ndarë një mesazh emocional në llogarinë e saj në Facebook.

E njohur si gruaja që doli publikisht për të rrëfyer tmerrin e përjetuar nga dhuna seksuale gjatë luftë së fundit në Kosovë, Vasfija ka një mesazh për të gjithë: s’dëshiron varrim tradicional e as të pame, në ditën kur të vdesë.

“Nuk dua foto nëpër rrjete sociale, statuse dramatike, intervista familjarësh, as “klikime” me emrin tim.

Nëse s’ke qenë pjesë e jetës sime, s’ke nevojë të jesh as pjesë e kujtimit tim” shkroi ajo.

Ky është postimi i saj:

Një ditë, kur të mos jem më,

Nuk dua varrim tradicional. Nuk dua të pame. Nuk dua vizita, ngushëllime, radhë njerëzish as ceremoni që bëhen nga zakoni e jo nga zemra.

Dua kremacion, dhe vetëm një memorial të vogël, me më pak se 10 persona — njerëzit që vërtet kanë qenë pranë meje gjatë jetës, jo ata që kujtohen vetëm kur vjen koha për t’u dukur.

Nuk dua foto nëpër rrjete sociale, statuse dramatike, intervista familjarësh, as “klikime” me emrin tim.

Nëse s’ke qenë pjesë e jetës sime, s’ke nevojë të jesh as pjesë e kujtimit tim.

