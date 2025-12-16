Varroset kandidati për deputet, Bastri Dubova

Në varrezat e fshatit Medvec të Lipjanit është varrosur kandidati për deputet nga Partia Liberale Egjiptiane Bastri Dubova. Në varrimin e tij morrën pjesë bashkëpartiak, familjar dhe miq. Dubova u kujtua si aktivist i pashoq. Ndërkaq, Partia Liberale Egjiptiane, pjesë e të cilës ishte ai ka anuluar të gjitha aktivitetet zgjedhore në kujtim të punës…

Lajme

16/12/2025 14:58

Në varrezat e fshatit Medvec të Lipjanit është varrosur kandidati për deputet nga Partia Liberale Egjiptiane Bastri Dubova.

Në varrimin e tij morrën pjesë bashkëpartiak, familjar dhe miq.

Dubova u kujtua si aktivist i pashoq.

Ndërkaq, Partia Liberale Egjiptiane, pjesë e të cilës ishte ai ka anuluar të gjitha aktivitetet zgjedhore në kujtim të punës dhe veprës së të ndjerit, Bastri Dubova

Artikuj të ngjashëm

December 16, 2025

Parandalohet një sulm masiv terrorist i planifikuar nga Shteti Islamik në...

December 16, 2025

Plagoset një person në Prizren

Lajme të fundit

Parandalohet një sulm masiv terrorist i planifikuar nga...

Plagoset një person në Prizren

Agim Ademi emërohet anëtar i Komitetit për Marrëdhënie...

Real Madridi merr një ofertë prej 80 milionë eurosh për yllin e tyre