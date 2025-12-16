Varroset kandidati për deputet, Bastri Dubova
Në varrezat e fshatit Medvec të Lipjanit është varrosur kandidati për deputet nga Partia Liberale Egjiptiane Bastri Dubova. Në varrimin e tij morrën pjesë bashkëpartiak, familjar dhe miq. Dubova u kujtua si aktivist i pashoq. Ndërkaq, Partia Liberale Egjiptiane, pjesë e të cilës ishte ai ka anuluar të gjitha aktivitetet zgjedhore në kujtim të punës…
Lajme
Në varrezat e fshatit Medvec të Lipjanit është varrosur kandidati për deputet nga Partia Liberale Egjiptiane Bastri Dubova.
Në varrimin e tij morrën pjesë bashkëpartiak, familjar dhe miq.
Dubova u kujtua si aktivist i pashoq.
Ndërkaq, Partia Liberale Egjiptiane, pjesë e të cilës ishte ai ka anuluar të gjitha aktivitetet zgjedhore në kujtim të punës dhe veprës së të ndjerit, Bastri Dubova