Varroset Behar Topilla, i mbijetuari i vetëm i masakrës së Shavarinës në Drenas

Të dielën, në fshatin Gllanasellë të Drenasit, është varrosur Behar Topilla, i mbijetuari i vetëm i masakrës së Shavarinës, i cili ndërroi jetë të martën. Topilla ishte i vetmi që i kishte shpëtuar masakrës së 1 majit 1999, në të cilën u vranë mbi 40 civilë shqiptarë. Historia e tij u bë e njohur në…

30/11/2025 14:44

Të dielën, në fshatin Gllanasellë të Drenasit, është varrosur Behar Topilla, i mbijetuari i vetëm i masakrës së Shavarinës, i cili ndërroi jetë të martën.

Topilla ishte i vetmi që i kishte shpëtuar masakrës së 1 majit 1999, në të cilën u vranë mbi 40 civilë shqiptarë.

Historia e tij u bë e njohur në mbarë botën përmes gazetës amerikane The Salt Lake Tribune, e cila në atë kohë botoi artikullin me titullin “Sole Survivor” – “I mbijetuari i vetëm”.

Ai kishte mbetur i plagosur dhe i fshehur nën trupat e viktimave, derisa arriti të shpëtonte.

Behar Topilla mbeti dëshmitar kyç i një prej krimeve më të rënda të luftës së fundit në Kosovë.

