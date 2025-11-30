Varroset Behar Topilla, i mbijetuari i vetëm i masakrës së Shavarinës në Drenas
Të dielën, në fshatin Gllanasellë të Drenasit, është varrosur Behar Topilla, i mbijetuari i vetëm i masakrës së Shavarinës, i cili ndërroi jetë të martën.
Topilla ishte i vetmi që i kishte shpëtuar masakrës së 1 majit 1999, në të cilën u vranë mbi 40 civilë shqiptarë.
Historia e tij u bë e njohur në mbarë botën përmes gazetës amerikane The Salt Lake Tribune, e cila në atë kohë botoi artikullin me titullin “Sole Survivor” – “I mbijetuari i vetëm”.
Ai kishte mbetur i plagosur dhe i fshehur nën trupat e viktimave, derisa arriti të shpëtonte.
Behar Topilla mbeti dëshmitar kyç i një prej krimeve më të rënda të luftës së fundit në Kosovë.