Varroset aktori i madh shqiptar Enver Petrovci

Në varrezat e qytetit të Prishtinës, iu dha lamtumira e fundit ikonës së filmit Enver Petrovcit. Ceremonia mortore për Petrovcin, u mbajt në prani të familjarëve, miqve, bashkëpunëtorëve dhe qytetarëve. Aktori dhe regjisori i njohur shqiptar vdiq dje në moshën 71 vjeçare. Ai kishte një karrierë të pasur në skenë, film dhe regji, si dhe…

Lajme

23/09/2025 17:32

Në varrezat e qytetit të Prishtinës, iu dha lamtumira e fundit ikonës së filmit Enver Petrovcit.

Ceremonia mortore për Petrovcin, u mbajt në prani të familjarëve, miqve, bashkëpunëtorëve dhe qytetarëve.

Aktori dhe regjisori i njohur shqiptar vdiq dje në moshën 71 vjeçare.

Ai kishte një karrierë të pasur në skenë, film dhe regji, si dhe pedagog i shumë brezave të rinj aktorësh.

