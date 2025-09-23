Varroset aktori i madh shqiptar Enver Petrovci
Në varrezat e qytetit të Prishtinës, iu dha lamtumira e fundit ikonës së filmit Enver Petrovcit.
Ceremonia mortore për Petrovcin, u mbajt në prani të familjarëve, miqve, bashkëpunëtorëve dhe qytetarëve.
Aktori dhe regjisori i njohur shqiptar vdiq dje në moshën 71 vjeçare.
Ai kishte një karrierë të pasur në skenë, film dhe regji, si dhe pedagog i shumë brezave të rinj aktorësh.