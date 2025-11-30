Varrimi i Shpat Kasapit, nëna e këngëtarit ngushëllohet nga vizitorë në Pallatin e Kulturës në Tetovë

30/11/2025 11:27

Arkivoli i këngëtarit Shpat Kasapi, i mbuluar me flamurin kombëtar shqiptar po qëndron në Pallatin e Kulturës në Tetovë – qytetin e tij të lindjes.

Atje do të mbahet një mbledhje komemorative për këngëtarin.

Në sallë, nëna dhe familjarë të këngëtarët po presin njerëz që kanë shkuar për t’i ngushëlluar.

Shpat Kasapi vdiq më 26 nëntor në moshën 40-vjeçare pas një sulmi në zemër.

Ai do të varroset sot në orën 14:00 në varrezat e qytetit në Tetovë.

