Varhelyi- Vuçiqit: Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën, kyçe për në BE Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim, Oliver Varhelyi ka thënë të hënën në Beograd se Serbia, si vend kandidat për anëtarësim në bllokun evropian, duhet të harmonizojë politikën e jashtme me atë të Bashkimit Evropian, të përmirësojë demokracinë si dhe sundimin e ligjit. Ai ka thënë se shpreson që Serbia dhe vendet tjera…