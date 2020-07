Varhelyi: Gjenocidi në Srebrenicë mbetet plagë e hapur në zemrën e Evropës

Gjenocidi i Srebrenicës është ende një plagë e hapur në zemrën e Evropës dhe na kujton përgjegjësinë tonë të përbashkët për të parandaluar që gjenocidi të mos ndodhë përsëri, tha komisionari i Zgjerimit të BE Oliver Varhelyi në një konferencë virtuale të BE-së që shënon përvjetorin e ngjarjes.

“Vlerat e shkelura kaq dramatikisht 25 vjet më parë tani janë në qendër të angazhimit tonë në Ballkanin Perëndimor,” tha Varhelyi në Twitter në hapjen e konferencës së sotme digjitale të organizuar nga BE me rastin e 25-vjetorit të gjenocidit të Srebrenicës nga forcat kriminale serbe.

Në këtë mbledhje virtuale, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe rinisë, së bashku me dëshmitarët dhe të mbijetuarit, do të vizitojnë një nga anët më të errëta të historisë moderne evropiane dhe do të diskutojnë mënyrat “Ndërtimi i së vërtetës së ardhshme dhe drejtësisë për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm.”

Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë, në zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara.

Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8,000 burra dhe djem myslimanë, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet përreth.

Derisa vrasjet kanë ndodhur për pak ditë, procesi i gjetjes së trupave ka marrë vite dhe identifikimi dhe varrimi i tyre vazhdojnë ende.

Masakra e Srebrenicës është cilësuar si më e rënda në Evropë që prej përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, ndërsa nga Gjykata Ndërkombëtare e Hagës është njohur si gjenocid.

Ish-udhëheqësi politik i serbëve të Bosnjës, Radovan Karaxhiq, është dënuar me burgim të përjetshëm nga Gjykata Ndërkombëtare në Hagë, për masakrën në Srebrenicë dhe mizoritë e tjera gjatë luftës në Bosnje.

Edhe ish-komandanti i forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiq, është dënuar me burgim të përjetshëm për krime të luftës, përfshirë gjenocid.