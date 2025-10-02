“Varet nga Kushtetuesja”, Rashiq nuk e përjashton mundësinë se do të kandidojë sërish për nënkryetar
Nenad Rashiq Partia serbe Za Slobodu Pravdu i Ostanak (SPO) tha se nuk ka komunikim me Listën Serbe. Në një intervistë për RTV21 ai tha se anëtarët e kësaj partie nuk po kanë guxim as t’i japin atij një përshëndetje. “Në momentin kur u them unë një send ata si në ushtri këqyrnin në një…
Lajme
Nenad Rashiq Partia serbe Za Slobodu Pravdu i Ostanak (SPO) tha se nuk ka komunikim me Listën Serbe.
Në një intervistë për RTV21 ai tha se anëtarët e kësaj partie nuk po kanë guxim as t’i japin atij një përshëndetje.
“Në momentin kur u them unë një send ata si në ushtri këqyrnin në një anë tjetër t’u mos guxuar ta tregojnë as mirëmëngjesin, mirëdita as kurrgjë hiç. Unë i kuptoj ata nuk janë të përzgjedhur ata janë të emëruar. Se kur vjen koha se kush do të jetë në lsitë dihet se kush shkojnë”, tha ai.
Kur u pyet se nga kush janë emëruar, Rashiq nuk përmendi emra po tha nga eminenca jo hijes por e zezë që po e udhëheq Listën Serbe.
“Është një tregim i vjetër, por megjithatë një dëshpërim personal sepse me disa prej tyre kam bashkëpunuar, njihemi ashtu, kur e shoh që nuk guxojnë as mirëmëngjesi të më tregojnë kjo po iu tregojnë se në çfarë gjendje janë ata, janë si servil, si robë që u thonë bëni çka ju them dhe asgjë tjetër”, u shpreh Rashiq.