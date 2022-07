Varane i del në mbrojtje CR7: Ronaldo është një legjendë Raphaël Varane refuzon të pranojë si të saktë mendimin se Man United do të ishte më i fortë pa Cristiano Ronaldon. Ronaldo tash e sa javë lidhet me një largim të mundshëm nga Manchester United, por raportohet se asnjë skuadër nuk e do portugezin. Së fundmi, lidhur me ikonën portugeze ka folur edhe Raphaël Varane,…