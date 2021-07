Varane arrin marrëveshje me Man Utd

Sipas ‘ABC’, Varane ka arritur marrëveshje personale me drejtuesit e Man Utd, transmeton lajmi.net.

Mbrojtësi pritet të nënshkruajë kontratë pesë-vjeçare me “Djajtë e Kuq” me pagë 12 milionë euro, ndërsa Real Madrid i ofronte marrëveshje katër-vjeçare me rrogë shtatë milionë euro ofertë të cilën mbrojtësi e refuzoi.

Tani mungon vetëm akordi mes dy klubeve, United po ofrojnë 45 milionë ndërsa “Los Blancos” kërkojnë rreth 55 milionë euro.

Marrëveshja mes klubeve pritet të arrihet gjatë ditëve në vijim. /Lajmi.net/