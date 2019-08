Vapë edhe gjatë ditëve të ardhshme, por fundjava sjell ndryshime

Mot i nxehtë do të mbajë mbi vendin tonë edhe ditëve në vijim. Nga fundjava mundësi për reshje lokale shiu.

21.08.2019 – Vala e të nxehtit nga Afrika veriore do të vazhdojë të kushtëzojë mot të nxehtë mbi rajonin tonë edhe gjatë ditëve në vijim, megjithëse gradualisht do të humbas intenzitetin që e kishte ditëve të fundit.

Nga fundjava një lug barik, i formuar mbi Itali do të shtrihet edhe mbi vendin tonë, që mund të sjell mundësi për reshje lokale shiu me bubullima.

22.08 – Nxehtë, kryesisht kthjellët dhe me diell.

23.08 – Nxehtë, pjesërisht vranët.

24.08 – Nxehtë, kryesisht me diell. Pasdite priten zhvillime të vransira lokale.

25.08-26.08 – Nxehtë, pjesërisht vranët. Pasdite mundësi për reshje lokale shiu me bubullima.

Temperaturat e ajrit do të mbesin të larta mbi vlera mesatare.

Minimalet do të luhaten nga 14C deri në 17C, e maksimalet nga 30C deri në 34C.

Do të fryj erë e lehtë dhe mesatare nga verilindja 2-10m/s.

Shtypja atmosferike do të mbetet e lartë mbi vlera normale. /Lajmi.net/