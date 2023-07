Vapë e madhe: Ky është parashikimi i motit për të dielën

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se moti gjatë ditës së diel do të jetë kryesisht i kthjellët dhe me vapë.

Temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 30 gradë celsius, ndërsa ato minimale pritet të jenë 11 gradë celsius.

Njoftimi i plotë:

Parashikimi i Motit për vikend! 08-09.07.2023

Pas këtyre ditëve me reshje rekorde vendi ynë do të ndikohet nga masat e nxehta të ajrit me origjinë nga Afrika Veriore. Këto masa të nxehta të ajrit do të intensifikohen javën e ardhshme duke krijuar kushte që merkuri në termometër të shënoj vlera 34-37 gradë Celsius në gjysmen e dytë të javës së ardhshme. Neser moti parashihet të jetë kryesisht i qetë me vranesira të pakëta rreth relievit malor, ndersa të dielen mot kryesiht i kthjellet dhe me vapë. Prezenca e lartë e lageshtise se ajrit dhe presioni i lartë do të krijoj ndjesi që temperaturat të shkojnë mbi këto vlera të lartëshënuara.

Indeksi UV do të jetë shum i lartë ,prandaj kujdes kontaktit direkt me rrezet e diellit, sidomos nga ora 10-17.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga perëndimi dhe verilindja.