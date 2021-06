Vanessa Hudgens tregon stomakun me bluzën e vogël dhe pantallona të shkurtra

Dhe Vanessa Hudgens e tregoi atë kur doli në sipërfaqe për një shëtitje në Los Anxhelos të enjten këtë të enjte, shkruan Daily Mail.

32-vjeçarja, e cila u bë e famshme në filmin Disney Channel High School Musical në Disney Channel, zhveshi midriff e saj të tendosur në një majë të zezë të zhurmshme, transmeton lajmi.net.

Ajo e plotësoi këmishën e saj duke larguar rrezet e Kalifornisë me një kapak të zi bejsbolli dhe duke rrëshqitur në një palë atlete që përputheshin.

Vanessa tërhoqi një palë lule me pantallona të shkurtra të kuqe të kuqërremtë me bel të lartë dhe solli pamjen së bashku me një hije rozë të kuq buzësh./Lajmi.net/