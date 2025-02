Vance: Dërgimi i trupave amerikane në Ukrainë është ende një opsion Në prag të Konferencës së Sigurisë së Mynihut, zëvendëspresidenti amerikan J.D Vance deklaroi se dërgimi i trupave amerikane në Ukrainë mbetet ende një mundësi në tryezë, nëse Rusia dështon të angazhohet në një marrëveshje paqeje me mirëbesim. Në një intervistë për The Wall Street Journal, ai tha: “Unë mendoj se një marrëveshje do të arrihet,…