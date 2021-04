Van Dijk së fundmi ka publikuar një video në llogarinë e tij zyrtare, ku shihet se ai tani edhe është duke vrapuar, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, holandezi po punon vetëm, i ndarë nga pjesa tjetër e grupit dhe këtë gjë e ka komentuar edhe Klopp.

Dhe i pyetur për gjendjen e qendërmbrojtësit gjatë konferencës së tij për shtyp para Manchester United, Klopp tha: “Nuk kam fjalë të mjaftueshme angleze për të përshkruar të njëjtën gjë çdo herë. Po, ai po vrapon – Hendo po vrapon, Joe po vrapon, Joel po vrapon. Imagjinoni se ata nuk do të ishin në gjendje të vraponin për momentin, kjo do të ishte me të vërtetë keq”.