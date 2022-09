Van Dijk: Nuk po dëgjojmë botën e jashtme se çfarë flet për ne, po rikthehmi në formën e mirë Liverpool ka triumfuar në fund të ndeshjes ndaj Ajaxit. Rezultati përfundimtar ishte 2 me 1, shkruan lajmi.net. The Reds shënuan me Salah golin e parë, por Kudus barazoi. Vetëm në fund Matip i dha fitoren. Van dijk u deklarua shumë i lumtur me fitoren e arriturm, ku tha se ky është një hap pozitiv për rikthim…