Van Dijk nuk ka dyshime: Ky është futbollisti më i mirë në botë

Virgil van Dijk ka thënë se sulmuesi i Barcelonës, Lionel Messi është më i miri në botë.

“Po, mendoj se Messi është futbollisti më i mirë në botë, e kam thënë edhe më parë”, u shpreh ai për mediat angleze, përcjell lajmi.net.

“Tani që do të luajmë në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve do të takohemi me një prej futbollistëve më të mirë, e që unë mendoj se është më i miri në botë”, theksoi holandezi. Liverpool dhe Barcelona takohen të mërkurën në duelin e tyre të parë në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve. /Lajmi.net/